Niezwykły okaz w Karkonoszach. Grzyb niewidziany w Polsce od 1913 roku

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokonali ciekawego odkrycia w Karkonoszach. Eksperci badali reliktowe stanowisko różanecznika alpejskiego i odkryli na nim gatunek grzyba, którego w Polsce nie widziano od 1913 roku.

Exobasidium rhododendri, czyli płaskosz galasowaty różanecznika został znaleziony na liściach różanecznika alpejskiego przez prof. Wojciecha Pusza i mgr Katarzynę Patejuk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

– To znalezisko, które jest tak maleńkie, że postronny człowiek by go nie zauważył, oznacza, że mamy coraz większą bioróżnorodność grzybów mikroskopowych, których po prostu nie widać – powiedział serwisowi WP Finanse prof. Pusz.