Nowa aplikacja od spółki Skarbu Państwa. Zostajesz w domu - wygrywasz nagrody

Totalizator Sportowy znalazł sposób na zachęcenie polaków do zostania w domu. Póki co trwa szukanie partnerów - głównie tych, wśród innych spółek skarbu państwa. Aby wygrać nagrody w nowej aplikacji, trzeba będzie w określonych godzinach zostać w domu i podlewać... wirtualne rośliny.

- Jesteśmy na etapie dopracowywania koncepcji oraz poszukiwania partnerów do tego przedsięwzięcia zarówno podmiotów z sektora prywatnego, jak i spółek Skarbu Państwa - po to, by było ono jak najbardziej atrakcyjne - odpisała na pytania Business Insider Polska Aida Bella, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego

A czym dokładnie miałoby być to przedsięwzięcie? Wszystko wskazuje na to, że będzie to aplikacja, w postaci gry, która ma angażować Polaków do pozostanie w domu.

"Gra opiera się na wypełnianiu zadań i zdobywaniu punktów, umożliwiających uzyskanie nagród oraz udział w losowaniu. Scenariusz ma być zrozumiały, a kontekst przyjazny. Zabawa będzie przedstawiona w formie hodowli roślin. Ich rozwój będzie odzwierciedlał poziom zaangażowania. Losy zostaną zwizualizowane w postaci kwiatów, a kwitnące rośliny będą pełnić funkcję waluty" - czytamy na portalu businessinsider.com

Jest to tekst jednego ze slajdów prezentacji dotyczący nowej gry, którą miał przygotować Totalizator Sportowy.

Zasady więc są dość proste. Będąc w domu od poniedziałku do piątku od 15:00 do 22:00, a w weekendy od 10:00 do 22:00 użytkownicy aplikacji będą mogli podlewać wirtualną roślinkę.

Czynność tę będzie można powtórzyć maksymalnie pięć razy w ciągu dnia, nie częściej niż co godzinę. Po trzecim podlaniu na e-roślince pojawi się pierwszy kwiat, po czwartym następny, a po piątym trzy kolejne.

Jeśli gracz kończy dzień z pięcioma kwiatami, dostaje możliwość wzięcia udziału w tygodniowym losowaniu i trafia do tzw. e-portfela.

A co można wygrać? W codziennym losowaniu do zgarnięcia będzie sprzęt RTV i AGD, bony podarunkowe oraz kody rabatowe. Z kolei raz w tygodniu losowany będzie... samochód. Z prezentacji Totalizatora Sportowego wynika, że będzie to Toyota Corolla Turing Sport.

Totalizator zapowiada, że aplikacja miałaby wystartować 6 grudnia,a cała akcja będzie trwać do 28 marca. Czasu na znalezienie inwestorów jest więc niewiele, a cały projekt ma kosztować blisko 33 mln zł.

- W tak krótkim czasie to właściwie tylko spółki Skarbu Państwa mogą podjąć decyzję biznesową o przeznaczeniu setek tysięcy czy milionów złotych na włączenie się w projekt - mówił informator dla Business Insider.