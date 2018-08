Nowa obietnica Elżbiety Rafalskiej. Państwowe firmy dadzą ekstra zniżki dla rodzin z trójką dzieci

10 groszy rabatu na paliwo dadzą Orlen i Lotos. 10 procent zniżki na bilety zaoferuje LOT. Enea i Energa zaoferują tańszy prąd, a spółka Tauron Wydobycie przyzna nawet 3 proc. rabatu na węgiel. Nowy pakiet zniżek na Karcie Dużej Rodziny obiecuje Elżbieta Rafalska minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Zmiany w systemie zniżek dla rodzin wielodzietnych wejdą od stycznia 2019 roku - obiecuje na łamach "Super Expressu" minister Elżbieta Rafalska . - Do tej pory kartę traciły osoby, których choć jedno z trójki dzieci stawało się pełnoletnie lub przestawało się uczyć. Teraz to się zmieni. Karta będzie przyznawana wszystkim, którzy mają troje dzieci bez względu na ich wiek - dodaje minister Elżbieta Rafalska.

Karta Dużej Rodziny przy trójce dzieci

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Do programu zaliczają się i prywatni przedsiębiorcy i państwowe spółki . Dotychczas trzyosobowe rodziny nie mogły ubiegać się o zniżki, jeżeli pociechy skończyły naukę albo stawały się pełnoletnie. Z wypowiedzi minister wynika też, że państwowe firmy udało się nakłonić na wyższe bonusy dla rodzin.

Od stycznia tego roku Orlen oferuje 8 groszy zniżki na paliwo przy zakupie na Kartę Dużej Rodziny. W przyszłym podwyższy rabat do 10 groszy. Jak wylicza "SE", rodzina 2+3 otrzyma 10 proc. zniżki dla każdego biletu LOT, oraz zniżkę w PKP. Do tego tańszy ma być zakupów mediów od Energi, PGNiG czy spółki Enea. 3 proc. rabatu na węgiel zaoferuje spółka Tauron Wydobycie. Dzięki rozszerzeniu zasad karty, więcej osób będzie mogło skorzystać ze zniżek na ubezpieczenie i usługi bankowe w PZU S.A. oraz PKO BP. Do programu przystąpiła sieć schronisk PTTK, oferując zniżki za nocleg nawet do 20 procent.