"Nowe 500+". Rząd przedłuża termin składania wniosków

Zanim rolnik złoży wniosek o dopłaty do nawozów, musi najpierw przekazać do ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie. Obecnie do opiniowania został skierowany projekt rozporządzenie wydłużający termin ich składania do 31 maja br. Oznacza to, że oba wnioski będzie można dostarczyć ARiMR do końca maja.