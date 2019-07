Nowe 500+. Świadczenie dla około pół miliona dorosłych osób

Dodatek uzupełniający w wysokości 500 zł to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, które ma obowiązywać od października.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o dodatku uzupełniającym. Zgodnie z obietnicą premiera Mateusza Morawieckiego, 500+ dla osób z niepełnosprawnością ma wejść w życie jeszcze przed jesiennymi wyborami a te muszą odbyć się między 12 października a 12 listopada. Dlatego rządzącym zostało niewiele czasu - ustawę musi przejść przez parlament i trafić do podpisu na biurko prezydenta.

Zakłada on wypłaty 500 zł dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze jednak dostaną tylko osoby o niskich dochodach.