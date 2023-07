Nowe święto państwowe w Polsce. Senat przyjął ustawę

Oba te święta przypadają na wtorek, 15 sierpnia. Oznacza to więc, że pracownicy mogą zdecydować się na wzięcie jednego dnia wolnego, który przypadać będzie na poniedziałek 14 sierpnia, dzięki czemu ich weekend wydłuży się do czterech dni. Jeśli jednak potrzebujemy dłuższego odpoczynku, można również do tego dobrać 16, 17 i 18 sierpnia. Na kolejną taką możliwość będzie trzeba poczekać jednak aż do listopada.