Nowe tanie linie lotnicze w Polsce. Oto ceny biletów

Serwis zauważył, że bilety są już dostępne w ofercie saudyjskiego przewoźnika . W ostatnich dniach czerwca będzie je można kupić w cenie nawet 600 riali saudyjskich, czyli poniżej 600 zł w jedną stronę. W lipcu i sierpniu koszt biletu ma zaczynać się od 1000 riali, czyli ok. 970 zł .

W ubiegłym roku żartowano, że Zakopane zamieniło się w Mały Dubaj z powodu zalewu arabskich turystów. Goście znad Zatoki Perskiej przylatują do Polski zazwyczaj lądując właśnie w Krakowie. Obecnie bezpośrednie połączenie z Rijadu do Krakowa oferuje im LOT. Narodowy przewoźnik w tegoroczne lato zamierza zwiększyć liczbę połączeń do czterech tygodniowo.