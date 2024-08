Nowe zasady u dentysty. Tego już nie zrobisz. UE zabroniła

Rtęć niebezpieczna dla dentystów

Badania wykazują, że stężenie rtęci w moczu personelu pracującego w gabinetach stomatologicznych wynosi od 3 do 22 μg/l, podczas gdy u osób niezwiązanych z tą branżą jest to od 1 do 5 μg/l. Osoby używające amalgamatu mają średnio czterokrotnie wyższe stężenie rtęci w moczu. W 45 z 180 przebadanych gabinetów stomatologicznych zanotowano stężenie rtęci w powietrzu przekraczające dopuszczalne normy.