Nowy gigant rośnie koło Zakopanego. "Kościelisko zapłacze"

Na zboczach Butorowego Wierchu w Kościelisku, oddalonym o ok. 5 km od Zakopanego (woj. małopolskie) trwa budowa nowoczesnego hotelu, który zastąpi dawny Wojskowy Ośrodek Wypoczynkowy "Salamandra". Jak podaje "Gazeta Krakowska", do otwarcia hotelu pozostało jeszcze kilka lat, jednak właściciele mniejszych obiektów z niepokojem obserwują rozwój sytuacji.

– Jak otworzy się nowa Salamandra, to Kościelisko zapłacze. Inwestorzy będą oczekiwali zwrotu inwestycji. To może skutkować tym, że ceny poza sezonem mogą być takie jak w mniejszych obiektach. Będzie to duży wstrząs dla Kościeliska – podkreśliła Emilia Glista w rozmowie z "Gazetą Krakowską.