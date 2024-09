Najdłuższy hotel w Europie ma obsuwę. Ale rezerwacje przyjmuje

Czterogwiazdkowy Mercure Szczyrk Resort posiada dziewięć kondygnacji, lecz tym, co go wyróżnia są 330 m długości. Goście mają do dyspozycji m.in. aquapark, siłownię strefę SPA & Wellness z sauną i gabinetem fizjoterapii oraz masażu, basen letni z podgrzewaną wodą, strefę dla dzieci, teren rekreacyjny oraz pięć punktów gastronomicznych.