Nowy obowiązek dla pracodawców? Kontrowersje dot. pomysłu ministerstwa

Jak podaje infor.pl, projekt ten spotkał się z krytyką ze strony różnych instytucji, w tym urzędów, przedsiębiorców i samorządów. Krytycy pomysłu resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk obawiają się, że nowe przepisy mogą być zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia .

Wymaga to bowiem zakupu odpowiednich norm i umiejętności wykonywania skomplikowanych obliczeń opartych m.in. o wagę i wzrost pracownika . W opinii Głównego Specjalisty ds. BHP pomysł ten stoi w sprzeczności z podawaniem ww. danych antropometrycznych pracodawcy.

"Generalnie chodzi o to, czy pozostać w tradycyjnym podziale na 'pracę lekką', 'pracę średnio ciężka' i 'praca bardzo ciężką', czy też wprowadzić bardzo sformalizowany oparty o wzory i obliczenia sposób określania zasad pracy w wyższych temperaturach" - podaje InFor.

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera również wyraził swoje zastrzeżenia. Wskazuje na potrzebę uproszczenia przepisów i dostosowania ich do realiów funkcjonowania przedsiębiorstw. Obecne przepisy dotyczące minimalnej temperatury pracy są przejrzyste i łatwe do zastosowania, co zdaniem ekspertów powinno być priorytetem w nowych regulacjach.