Nowy paszport 5 listopada 2018. Dziś wchodzą w życie nowe dokumenty

Nowy paszport: Od 5 listopada wchodzą w życie nowe wzory paszportów. Teraz dokumenty są trudniejsze do podrobienia i zawierają grafiki nawiązujące do historii Polski.

Nowy paszport – 5 listopada 2018

Od dziś każdy, kto będzie się ubiegał o paszport dostanie dokument według nowego wzoru. Nowe dokumenty będą trudniejsze do podrobienia i opatrzone innymi, nowymi motywami nawiązującymi do polskiej historii. Wiadomo, że podstawową różnica od strony wizualnej będą motywy graficzne związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Paszporty – nowe motywy graficzne

Nowe dokumenty – aspekt bezpieczeństwa

Jak informują służby prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nowe paszporty będą spełniać najważniejsze standardy bezpieczeństwa. Posiada specjalne zabezpieczenia, dzięki którym znalazł się w czołówce najlepszych paszportów na świecie. Wiadomo, że do wspomnianych szczególnych zabezpieczeń należy m.in. spersonalizowanan strona paszportu. Będzie wykonana z poliwęganu, co daje możliwość zainstalowania w niej chipa zawierającego dane posiadacza dokumentu. Strona będzie również łączyć się z książeczką za pomocą „zawiasu” przez co każda próba odłączenia jej od całego dokumentu będzie widoczna.