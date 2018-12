Nowy rozkład na kolei. Więcej składów między dużymi miastami, nocne pociągi do Berlina i Wiednia

Od rana obowiązuje zmieniony rozkład jazdy na kolei. Pojawiły się nowe połączenia, na niektórych popularnych trasach pojedzie więcej pociągów.

PKP Intercity , największy dalekobieżny przewoźnik, zadecydował o wypuszczeniu na tory dodatkowych pociągów . Dotyczy to najpopularniejszych tras: z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia.

I tak, z Warszawy do stolicy Małopolski w ciągu jednego dnia pojedzie 12 pociągów, a nie jak obecnie - dziewięć. Do Trójmiasta pojedzie 14 składów (2 więcej niż obecnie). Zwiększy się też liczba składów z Warszawy do Poznania.