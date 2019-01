Nowy salon Agata w Opolu. Otwarcie w piątek

W najbliższy piątek zostanie otwarty nowy salon sieci Agata przy ulicy Ozimskiej 72C w Opolu. Dynamiczny rozwój firmy spowodował decyzję o przeniesieniu dotychczasowego sklepu z Centrum Handlowego Karolinka do dwukondygnacyjnego obiektu wolnostojącego w atrakcyjnej lokalizacji. W 2019 roku wiodący polski dystrybutor mebli i akcesoriów do aranżacji wnętrz planuje realizację kolejnych inwestycji.

Budowa salonu w Opolu rozpoczęła się pod koniec lutego ubiegłego roku i trwała niecały rok. Nowy salon sieci Agata ma niemal 10 tys. m2 powierzchni użytkowej, na której znajduje się ponad sto boksów inspiracyjnych, prezentujących kolekcje mebli i dodatków do dekoracji wnętrz w różnych stylach. Szeroki asortyment produktów dostępnych w salonach Agata sprawia, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie.

- Dzięki współpracy z wiodącymi producentami mebli i akcesoriów do aranżacji wnętrz zarówno z Polski, jak również z zagranicy, możemy zapewniać naszym Klientom szeroki wybór asortymentu. Aby inspirować i pokazywać całe spektrum możliwości, jakie daje urządzanie domu czy mieszkania, niezbędna jest odpowiednia przestrzeń. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeniesieniu salonu w Opolu do dwukondygnacyjnego budynku wolnostojącego. Jestem przekonany, że jest to korzystne rozwiązanie dla mieszkańców Opola i okolic – komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.