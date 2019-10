Nowy sposób wyłudzania pieniędzy. Policja ostrzega

Ktoś prosi cię o pieniądze "na już" i podaje kod do płatności mobilnych? Bądź ostrożny. To może być przestępca, który przejął konto twojego znajomego w serwisie społecznościowym.

Komenda Główna Policji i Polski Standard Płatności ostrzegają przed wyłudzaniem pieniędzy przez osoby podszywające się pod znajomych w mediach społecznościowych. Przestępcy przejmują konta w serwisach społecznościowych i próbują przekonać ofiary do przekazania im pieniędzy. Zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją. Często proszą o wypłacenie pieniędzy za pomocą polskiego systemu płatności mobilnych BLIK.

Co zrobić, żeby uniknąć wyłudzenia? Przede wszystkim potwierdzić tożsamość znajomych, dzwoniąc do proszącego. Policja oraz Polski Standard Płatności zalecają także stosowanie dwuskładniowego uwierzytelniania swoich kont społecznościowych, dzięki temu trudniej będzie przejąć nasze konto. Przypominają też, by sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w bankowości mobilnej. No i chronić telefon oraz PIN.