Obniżka cen prądu. Nowe przepisy wchodzą w życie

We wtorek wchodzą w życie przepisy, które pozwolą na 12-proc. obniżkę cen prądu. Sprzedawcy prądu mają tydzień, by na swoich stronach internetowych poinformować klientów o tym, w jaki sposób skorzystać z tych obniżek. Będzie można zaoszczędzić ok. 120 zł rocznie.