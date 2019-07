Obniżka podatków przesądzona. Zyskają emeryci - im wyższą mają emeryturę, tym więcej

Obniżka podstawowej stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. wydaje się być przesądzona. Poza pracownikami skorzystają na niej także emeryci. Ci otrzymujący najniższe świadczenie zyskają miesięcznie 12 zł.

Zgodnie z założeniami projektu, podstawowa stawka podatku spadnie z 18 na 17 proc. To oznacza, że skorzystają z niej osoby zarabiające do 85 tys. zł rocznie brutto. Także emeryci, których roczne świadczenie nie przekracza tego poziomu.

W efekcie, jak policzył „Super Express” osoby, które otrzymują co miesiąc 1015 zł netto, po obniżce będą otrzymywać 1027 zł. Wraz ze wzrostem comiesięcznych przelewów z ZUS, zysk będzie rósł, by osiągnąć 21 zł dla osób, które dostają emeryturę w wysokości średniej (skok z 1742 do 1763 zł netto).