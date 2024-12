Od 1 stycznia piwo będzie droższe. Oto skala podwyżek

Od 1 stycznia stawka akcyzy pójdzie w górę ze 125 zł za hektolitr do 131 zł za hektolitr. To wzrost o 5 proc. "Fakt" szacował, że w przypadku piwa oznacza to wzrost cen o 3 grosze, wino zdrożeje o 10 groszy, a butelka wódki - o złotówkę.