Od lipca nawet 860 zł dodatku do pensji. Oto komu przysługuje

W 2024 r. pensja minimalna wzrośnie dwa razy. Pierwsza podwyżka została wprowadzona na początku roku, kiedy to płaca minimalna wzrosła do kwoty 4242 zł brutto. Drugie podniesienie płacy minimalnej nastąpi od 1 lipca, kiedy to wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto. Tym samym wzrośnie też stawka godzinowa – od przyszłego miesiąca będzie ona wynosić 28,10 zł brutto.