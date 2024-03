Tak będą wyglądały pensje w 2025 roku. Najnowsza prognoza

Od początku nowego roku, minimalne wynagrodzenie za pracę uległo podwyższeniu, do kwoty 4242 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł. Kolejne zwiększenie wynagrodzenia jest zaplanowane na lipiec, kiedy to świadczenia wzrosną do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa ulegnie podwyższeniu do 28,10 zł.