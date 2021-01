Od poniedziałku ferie. Najczęściej w domu i bez wychodzenia do godz. 16

W czasie ferii zimowych - do 17 stycznia - obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Od tej zasady obowiązują wyjątki, m.in. ten o dotarciu do szkoły czy placówki oświatowej oraz powrót do miejsca zamieszkania.