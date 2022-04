Odbudowa Pałacu Saskiego. W sierpniu ruszą prace wykopaliskowe

Na pytanie, co konkretnie znajdzie się we wnętrzach Pałacu Bruehla i Pałacu Saskiego, odpowiedział: - Chcemy, by było to miejsce wystaw, warsztatów, spotkań i opowieści o ludziach z tym miejscem związanych. Otwarta instytucja kultury skupiająca różne formy prezentacji sztuki i historii. Do współtworzenia oferty kulturalnej zaproszone zostały instytucje kultury - Biuro Programu "Niepodległa", Muzeum Historii Polski, galeria Zachęta, Instytut Fryderyka Chopina i Muzeum Narodowe.