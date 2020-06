Odmrażanie gospodarki ożywiło konsumpcję. Wydatki Polaków wracają do stanu sprzed pandemii

Z raportu ekspertów Credit Agricole, do którego dotarł branżowy portal Wiadomoscihandlowe.pl, wynika, że "odmrożenie" jeszcze szybciej odczuły galerie i supermarkety. W ich przypadku już pod koniec maja wartość transakcji przekroczyła poziomy notowane przed koronawirusowym kryzysem.

Szczególne odbicie widać w przypadku wydatków klientów na hotele i restauracje. Te pierwsze były niższe od wyników lutowych o ok. 2 proc., te drugie - wyższe o ok. 7,7 proc. Przy tych danych trzeba jednak pamiętać, że ma to związek z tzw. długim weekendem (święto Bożego Ciała wypadało w czwartek).