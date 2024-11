Odwiedził jarmark w Wiedniu. Pokazał, ile kosztuje grzaniec i kiełbasa

Ku zaskoczeniu wielu, ceny nie są wygórowane. Na wiedeńskim jarmarku 250 ml grzańca kosztuje od 4,5 do 7,5 euro (około 20-32 zł). Herbata to wydatek 3,5 euro (około 15 zł).

W przypadku napojów trzeba zapłacić także kaucję za kubek rzędu 4-5 euro (17-21 zł). Dzięki temu możemy mieć pamiątkę z jarmarku, a jeśli go oddamy, to dostaniemy zwrot pieniędzy.

W komentarzach na Instagramie użytkownicy zauważyli, że ceny w Wiedniu są porównywalne do tych na polskich jarmarkach, a nawet niższe niż we Wrocławiu. "U nas jest drożej", "Jak na Wiedeń to nie jest drogo", "ceny bardzo znośne" - takie oceny przewijają się pod postem podróżnika.

To właśnie ten jarmark znalazł się na liście najciekawszych wydarzeń świątecznych według tegorocznego zestawienia CNN, przygotowanego na podstawie opinii Amerykanów . Wśród atrakcji mamy m.in. lodowisko dla dzieci oraz słynne Drzewo Serc. Jarmark trwa od 16 listopada do 26 grudnia.

Wśród wyróżnionych jarmarków pojawiły się też takie miasta jak: Bazylea w Szwajcarii (jarmark trwa od 28 listopada do 23 grudnia), Strasburg we Francji (od 27 listopada do 27 grudnia) czy Bruksela w Belgii (od 29 listopada do 5 stycznia).