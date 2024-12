Odzieżowy gigant zmienia zasady zwrotów. Zacznie się od stycznia

Największe zmiany odczują osoby, które nie należą do klubu H&M . Jak wynika z informacji podanych na stronie internetowej H&M, od 7 stycznia 2025 roku opłata za zwroty realizowane przez paczkomaty lub punkty odbioru wzrośnie z obecnych 3,90 zł do 4,90 zł.

Standardowy czas na zwrot produktów w H&M to 30 dni od daty dostarczenia zamówienia. W okresie przedświątecznym firma wydłużyła jednak ten termin do 45 dni. Dotyczy to zamówień złożonych między 24 listopada a 24 grudnia 2024 roku. Jak czytamy na stronie internetowej H&M, wydłużony czas zwrotu obejmuje jedynie produkty marek własnych.