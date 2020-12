Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdu – co warto o nich wiedzieć?

Co to jest OWU?

OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym zostały zawarte wszystkie najistotniejsze informacje, dotyczące oferowanego ubezpieczenia. OWU dotyczą wszystkich umów ubezpieczeniowych, które są zawierane między ubezpieczycielem, a klientem. Co powinno się znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

1. Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia (na jak długo zawierana jest polisa, kto jest ubezpieczonym).

2. Zakres ubezpieczenia (w przypadku jakich zdarzeń będzie można otrzymać świadczenie).

3. Obowiązki ubezpieczyciela i klienta (jakie działania musi podjąć klient, by otrzymać świadczenie, a także co spoczywa na ubezpieczycielu).

4. Definicje ważnych pojęć (jak ubezpieczyciel definiuje awarię pojazdu, kradzież, holowanie, wypadek i inne pojęcia).

5. Wykaz zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania (chodzi tu np. o to, że ochrona nie obowiązuje, gdy kierowca będzie pod wpływem alkoholu).