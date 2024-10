Ograniczenia w Zimbabwe. Jeden karton mleka na osobę

Tydzień temu przedsiębiorcy handlowi ostrzegali, że jeżeli będą zmuszeni do sprzedaży według sztucznie zawyżonego oficjalnego kursu ZiG, doprowadzi to do ich bankructwa. W środę zarządzający największymi sieciami supermarketów w kraju, Pick n Pay oraz OK Supermarket, informowali, że wydana dewaluacja najprawdopodobniej zmusi ich do zamknięcia swoich placówek.