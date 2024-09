Ogromne straty na polach. "Naprawdę płakać się chce"

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewielski podkreśla, że zalania dotknęły także spółdzielnie, w tym te z Bodzanowa. Obecnie Izba poszukuje rozwiązań, które mogłyby pomóc w zagospodarowaniu zniszczonych zbóż, ale nie jest to łatwe. – Dla rolników to jest tragedia. Nie wiem, jak się gospodarstwa pozbierają – mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu.

Izba apeluje do poszkodowanych rolników o jak najszybsze zgłaszanie strat powodziowych. – Rolnicy, których pola odsłoniła ustępująca fala powodziowa, powinni zgłaszać się jak najszybciej do komisji gminnych i do nas, żebyśmy mogli oszacować, jakie są straty. Będziemy mogli zgłosić te straty również do komisji wojewody – tłumaczy Izba.