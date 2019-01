Ojciec kupił synowi kurtkę w Smyku. Kaptur skrywał niespodziankę

Niemiłe zaskoczenie przeżył rodzic z Wrocławia, który w popularnym sklepie dla dzieci, kupił maluchowi zimową kurtkę. Po powrocie do domu okazało się, że kapturze zaszyte były papierki po cukierkach i ciasteczkach.

Czerwona kurtka z wozem strażackim na piersi. Dziecko nie przejdzie obojętnie obok niej obojętnie. Rodzic też nie, co pokazał przykład naszego czytelnika z Wrocławia. Pan Łukasz podczas sobotnich zakupów kupił synowi wspomnianą kurtkę.

Po powrocie do domu dał ubranie maluchowi do przymierzenia. Wtedy okazało się, ze coś z zakupem jest nie tak.

Wewnątrz kaptura coś szeleściło. Przez chwilę zastanawiał się, co zrobić z tym fantem – rozpruć czy zwrócić. Zwyciężyła ciekawość, jednak niespodzianka nie była miła. Wewnątrz znalazł zaszyte okruchy po chińskich ciasteczkach.

Prawdopodobnie nie byłby w stanie zidentyfikować ich pochodzenia, gdyby razem z nimi nie zostały zaszyte papierki po cukierkach i ciastku właśnie.