Olej, chleb i wędliny po powrocie VAT na żywność. O tyle zdrożały

Olej droższy o złotówkę tak samo jak szynka drobiowa. Do tego chleb, którego cena jest wyższa. Na przykładzie tych produktów widać, że VAT na żywność wrócił od kwietnia do stawki 5 proc. W związku z tym sprawdziliśmy, czy podstawowe artykuły spożywcze zdrożały. Zapytaliśmy także Polaków o to, jak zapatrują się na podwyżkę cen. - Ja nie chcę publicznie brzydkich wyrazów mówić - komentuje jeden z klientów supermarketu.

