Oni zyskali na zakazie handlu. Sprzedawcy pracują w każdą niedzielę

Zamknięta galeria handlowa, nieczynny osiedlowy sklepik? Żaden problem. Są miejsca, w których bez przeszkód i zgodnie z prawem można zrobić zakupy w niedzielę. Dzięki zakazowi handlu odżyli mali sprzedawcy z bazarów i targowisk.

Lokalne ryneczki wracają do łask. Do niedawno dominowali starsi klienci, dziś nie brakuje hipsterów, którzy zwrócili się ku temu, co naturalne, a nie przetworzone. To na bazary kierują się też klienci, gdy handlarze z galerii przymusowo odpoczywają. Zgodnie z prawem, jako właściciele interesu, bazarowi sprzedawcy bez przeszkód mogą prowadzić działalność. W jednym miejscu można dostać świeże warzywa, owoce, pieczywo i słodycze. Można też ubrać się od stóp do głów. Zdarza się, że i skorzystać z usług fryzjera.