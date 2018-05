Operator sieci żąda od ciebie ksera dowodu? Nie ma do tego prawa

Coraz więcej firm żąda od nas kopii naszych dokumentów tożsamości. Nie wszystkie mają do tego prawo. A konsekwencje naszej nieuwagi mogą być bardzo poważne.

- Pod koniec kwietnia podpisywałem umowę u pewnego znanego z agresywnych kampanii reklamowych operatora telefonii komórkowej. Pan, który mnie obsługiwał, stwierdził, że będzie potrzebował dowodu do skserowania. Trochę mnie to zaskoczyło, bo czytałem w mediach, że nie powinno się go udostępniać komukolwiek – pisze do naszego serwisu czytelnik proszący o anonimowość.

- Pora była późna, spieszyłem się. Więc odpuściłem. Później z rozmów ze znajomymi wynikło, że takie sytuacje u operatorów to norma. Zastanawiam się, czy mają do tego prawo i co, jeśli bym się nie zgodził? Zostałbym z niczym?

Takich i podobnych wiadomości dostajemy od naszych czytelników w ostatnim czasie więcej. Przywołują sytuację, które spotkały ich nie tylko u operatorów sieci komórkowych ale i przy innych okazjach.

RODO będzie wykorzystywane do wyłudzeń?

To nie jest wyimaginowany problem. Jeden z czytelników twierdzi, że oszuści dysponujący jedynie wydrukowaną kopią jego dowodu osobistego zdołali otworzyć konta w banku i uzyskać karty kredytowe do bankomatów. Wprawdzie wcześniej musieli w obecności kuriera podpisać przesłane umowy, ale mimo iż nie mieli oryginału dokumentu, odbyło się to bez przeszkód.

Czytelnik dowiedział się o wszystkim dopiero, kiedy nadeszła do niego propozycja dobrania kredytu od jednej z firm. Kiedy sprawdził swoje konto w Biurze Informacji Kredytowej, dopiero wtedy doszła do niego skala oszustwa, którego padła. Odkrył, że ktoś wziął na jego dokumenty aż 17 pożyczek, a w kolejce było zapytanie o 30 kolejnych.

- Stoimy na stanowisku, że każdy podmiot, który żąda od nas takich danych, a w przypadku dowodu osobistego, oprócz zwykłych informacji osobowych, mamy do czynienia także z udostępnieniem wizerunku, musi mieć do tego podstawę prawną – słyszymy nieoficjalnie w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uściślając: operatorzy komórkowi nie mają podstaw prawnych, aby żądać od nas kopii dowodu osobistego.

Po wysłaniu oficjalnego zapytania uzyskujemy odpowiedź od biura prasowego GIODO. „Dowód osobisty powinien służyć jedynie potwierdzaniu naszej tożsamości. Oczywiście, urzędy czy firmy - np. gdy zawieramy umowę lub załatwiamy urzędową sprawę - mają prawo zażądać wglądu do niego, aby potwierdzić nasze dane. Nie powinny jednak ich kopiować, a my godzić się na takie praktyki” – czytamy w liście podpisanym przez Agnieszkę Światek-Druś, rzeczniczkę prasową GIODO.

GIODO potwierdza informacje od naszych czytelników, że ksero dowodu może zostać wykorzystane przez oszustów, np. w celu zawarcia umowy kredytowej przez internet.

Jeśli chodzi o praktyki u operatorów sieci komórkowych, GIODO informuje, że przeprowadzono u nich urzędową kontrolę – właśnie ze względu na liczne doniesienia o kopiowaniu dokumentów tożsamości. „W prowadzonych postępowaniach nakazywał zaś zmianę takiej niezgodnej z obowiązującym prawem praktyki” – pisze rzecznik.

Co robić, w sytuacji gdy konkretny podmiot, z którym zamierzamy zawrzeć umowę domaga się od nas kopii dowodu osobistego? „Powinniśmy zwrócić mu uwagę, że takie działanie jest niezasadne i zaproponować inne rozwiązanie, jak np. zamazanie tych danych, które wykraczają poza dopuszczalny zakres. Można także zrezygnować z usługi, jeśli dojdziemy do wniosku, że bezpieczeństwo naszych danych osobowych jest dla nas ważniejsze, niż potrzeba skorzystania z oferty konkretnej firmy.”