Orlen ma sklep internetowy. Oto co można w nim kupić

Tańsze paliwo z aplikacją

Na początku wakacji Orlen znów - tak jak w ubiegłym roku - ogłosił letnią promocję na paliwa. Swoją akcją udało mu się zachęcić 5 milionów użytkowników do tego, by pobrali aplikację Vitay. Klienci mogą skorzystać ze zniżki 30 groszy na litrze. Promocja obejmuje cztery tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde.