Co oznacza kod na skorupce? Tak rozpoznasz jajka klatkowe

Warto jednak wiedzieć, że każde jajko sprzedawane w Polsce musi posiadać 11-znakowy kod identyfikacyjny, w którym zawarty jest symbol kraju pochodzenia – dla Polski jest to PL.

Mimo że w Polsce występuje grypa ptaków, krajowa produkcja jaj nadal jest wystarczająca, by pokryć krajowe zapotrzebowanie. Jednak część detalistów zdecydowała się na całkowitą rezygnację ze sprzedaży jaj klatkowych, co obecnie zmusza pakownie jaj do importowania jaj ściółkowych spoza Polski.