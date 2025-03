Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Oto ostateczna data

Do tej pory w Polsce wydawano prawo jazdy na czas nieokreślony. Sytuacja ta uległa zmianie po przyjęciu nowych regulacji po 18 stycznia 2013 r., które wprowadziły terminy ważności dokumentów. Dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM i T dokumenty zachowują ważność przez 15 lat, podczas gdy dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E jest to tylko pięć lat.