Ukraińcy w Polsce. W tym województwie jest ich najwięcej

Trzy lata po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie, Polska pozostaje głównym miejscem schronienia dla uchodźców z tego kraju. Według danych z rządowej strony gov.pl, w Polsce przebywa obecnie 1,55 mln obywateli Ukrainy. To największa grupa obcokrajowców w kraju.

Obecnie zarejestrowanych na tej podstawie jest 993 tys. osób. Kobiety stanowią ok. 61 proc. tej grupy, natomiast wśród osób pełnoletnich kobiety stanowią 77 proc. osób. Co drugi zarejestrowany na podstawie ochrony czasowej obywatel Ukrainy to dziecko.