Pamiętaj o tej uldze. Skarbówka zwróci nawet 4,5 tys. zł

IKZE jest specjalnym kontem emerytalnym, które umożliwia dobrowolne oszczędzanie na przyszłość z jednoczesną możliwością wykorzystywania ulg podatkowych. Ważne jest, by pamiętać o dwóch istotnych kwestiach.

Pierwsza z nich dotyczy terminu. Wpłat na IKZE należy dokonać najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku. Drugim aspektem są ustalone limity wpłat.

Warto dodać, że minimalna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł, a zebrane środki są objęte prawem dziedziczenia i pozostają w pełni prywatne.

Co roku wartość wpłat na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co prowadzi do obniżenia podatku za dany rok rozliczeniowy. Wyższe wpłaty na IKZE oznaczają większą ulgę podatkową.