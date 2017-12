Ośmiorniczki, kapusta i pierogi... Zobacz, co jadają wielcy tego świata

Warto pamiętać, że to żołądek rządzi światem - mawiał Winston Churchill, wielki miłośnik dobrego jedzenia, który nie odmawiał sobie niczego.

Silvio Berlusconi uwielbiał dietę "tricolore". Na talerzu musiało być tak, jak we włoskiej fladze. Zielono-biało-czerwono. Donald Trump uwielbia fast-foody, a Bill Clinton miał wyjątkową słabość do amerykańskich pączków. A polscy przywódcy? Im również zajrzeliśmy do talerzy. Legendarna kapuściana dieta, grill i - oczywiście - ośmiorniczki.