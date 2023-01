Ostatni dzwonek na uzyskanie nawet 1,5 tysiąca złotych. Wniosek trzeba złożyć do 1 lutego

Dodatek energetyczny - jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć przez internet, za pomocą rządowej strony - potrzebny będzie do tego profil zaufany, e-dowód lub certyfikat kwalifikowany. Można też w wersji papierowej przekazać go do naszego urzędu gminy (wzór papierowego wniosku jest dostępny na rządowej stronie internetowej).