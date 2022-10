Pieniądze na wsparcie w czasie kryzysu. Oto kto i do kiedy może się ubiegać

Koszty utrzymania mieszkań mocno w górę

Przez dwanaście miesięcy od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku utrzymanie i wyposażenie mieszkania w Polsce podrożało średnio o 23 proc. - pisał na początku października think-tank Heritage Real Estate, powołując się Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat. "To duża zmiana, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę te same miesiące, ale z roku 2020 oraz 2021, to okazuje się, że w tym czasie wzrost kosztów wynosił niecałe sześć proc." - komentowali Oskar Sękowski i Bartosz Turek, eksperci HRE.