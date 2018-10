Ostatni dzwonek, żeby złożyć wniosek o 500+. Spóźnisz się - stracisz pieniądze

Środa to ostatni dzień października a zarazem ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o świadczenie 500+. Dla tych, którzy nie zrobią tego dziś, mamy złą wiadomość - każdy dzień opóźnienia oznacza automatycznie stratę pieniędzy.

Ale kto wniosku jeszcze nie złożył, ten musi się spieszyć. Jeśli bowiem nie zrobi tego w środę, to pieniądze za październik już mu przepadną. Nawet gdy poprawnie wypełnione papiery trafią do gminy w piątek, to naliczone zostanie świadczenie już tylko od listopada. W ciągu roku rodzic otrzyma więc nie 12, a 11 wypłat w ramach programu. Jeśli zaś będzie czekał z tym do grudnia, to automatycznie liczba wypłat zmniejszy się do 10. W styczniu - do 9. I tak dalej.