Pomysł Petru na 500 plus. Jeszcze większe uzależnienie od pracodawcy

500 plus tylko dla aktywnych zawodowo – taki pomysł rzucił były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Według niego świadczenia nie powinny dostawać rodziny, które "nie pracują".



Kolejne pomysły liberałów na temat 500 plus są pewnie kwestią czasu

Petru stwierdził na antenie RMF FM, że rządowy program wsparcia rodzin ma „wiele niesprawiedliwości”. Jakich? Były lider Nowoczesnej twierdzi, że choćby takie, że świadczenie nie przysługuje na pierwsze dziecko oraz że otrzymują je także osoby zamożne.

- Mamy osoby biedne, niezamożne, które mając jedno dziecko 500 plus nie dostają. Prosta sprawa – nie finansujemy tych, którzy więcej zarabiają. Nie dostają 500 plus i te środki można np. przeznaczyć na pierwsze dziecko – stwierdził.

- Ważnym jest też to, żeby nie było sytuacji, w której ludzie z powodu 500 plus przestają pracować. Szczególnie kobiety, bo za 5-10 lat będą chciały wrócić na rynek pracy i nikt ich nie będzie chciał. 500 plus musi iść do tych, którzy są aktywni zawodowo – skończył swój wywód Petru.

Przy okazji skrytykował Platformę za to, że jego zdaniem próbuje przelicytować PiS „w populizmie”.

To nie pierwszy raz, kiedy Petru lub ktoś z jego macierzystej formacji krytykuje pomysł 500 plus. Przed niemal rokiem wiceprzewodniczący Nowoczesnej Witold Zembaczyński ocenił, że to program "opresyjny wobec klasy średniej". Zamiast tego proponował wprowadzenie ulg dla pracujących rodzin i nazwał ten projekt Aktywną Rodzinę. Zapowiedział także, że po dojściu do władzy partia zlikwiduje świadczenie, bo m.in. "nie zachęca do aktywności zawodowej rodziców".

Sęk w tym, że zarówno Aktywna Rodzina, jak i najnowszy pomysł Petru, spowodowałoby dalsze uzależnienie pracownika od pracodawcy. W rękach tego drugiego spoczywałby nie tylko los zatrudnienia pracownika i pensji, ale i dodatkowego świadczenia otrzymywanego na dzieci. I doprawdy trudno zrozumieć chęć oddania aż takiej władzy w ręce pracodawców.