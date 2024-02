Ostatnia szarża Daniela Obajtka. "Chyba oderwał się od ziemi. Tu trzeba przeprosić"

Daniel Obajtek odniósł się do najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego fuzji Orlenu z Lotosem. Niedawno odwołany prezes płockiego koncernu zarzuca kontrolerom m.in. opieranie się na nieaktualnych danych. - Trudno mi to komentować. Mówi to człowiek, były już prezes, który chyba oderwał się od ziemi - powiedział w programie "Newsroom" WP Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos. - Chyba nadal ma świadomość, że jego stanowisko było ważniejsze od wszystkich organów państwa. Być może ma gdzieś takie poparcie. To nie jest śmieszne, to jest tragiczne. W wymiarze funkcjonowania państwa to jest wręcz bezczelność człowieka, który w ten sposób argumentuje i recenzuje to, co powołane organy państwa prezentują. Tu trzeba być skromny, pokornym i przeprosić. Nawet jeśli ma się wątpliwości, to na innej drodze przedstawia się swoje stanowisko, po cichu i w spokoju, a nie afiszując się w ten sposób i mówiąc, że ci, którzy oceniają poczynania Orlenu, to samo zło. Ciekaw jestem, jak zareaguje pan Obajtek na ocenę innych kontrolujących, np. prokuratora, jeśli ten postawi konkretne zarzuty? Wtedy też powie, że to jest wyssane z palca, co jego zdanie jest inne? - dodaje Olechnowicz.