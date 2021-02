Oszustwa na policjanta. Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno

9 lutego do starszego mieszkańca dzielnicy Tysiąclecie zadzwonił telefon z informacją, że pojawi się kurier z przesyłką. Połączenie zostało nagle przerwane, po chwili starszy pan znowu odebrał telefon. Tym razem rozmówcą miał być oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Ostrzegł mężczyznę, że dzwonił do niego oszust, który zamierza okraść go z pieniędzy, także trzymanych w banku.