Oszustwo metodą na obcokrajowca. "Jest mi głupio, że dałem się nabrać"

"W niedzielę – 19.07 – przy zjeździe z autostrady A1 na Katowice zatrzymał mnie człowiek z rodziną. Mężczyzna podawał się za importera samochodów z Dubaju, mówił po angielsku. Miał białe BMW na żółtych tablicach rejestracyjnych. Kierowca twierdził, że był na wakacjach z rodziną w Warszawie i został okradziony i nie ma pieniędzy na powrót do domu do Anglii. Dał mi wizytówkę i poprosił o pieniądze, oferując pod zastaw złote łańcuszki i pierścień" – napisał pan Jakub przez platformę #dziejesie .

"Sytuacja wydała się autentyczna. Dałem mężczyźnie 120 zł, bo tyle akurat miałem. Ale wtedy wkroczył brat kierowcy. Twierdził, że to za mało, że potrzeba więcej. Nalegał, abyśmy pojechali do bankomatu i wypłacili więcej pieniędzy. Na szczęście bankomat był nieczynny" - opowiadał pan Jakub.

"Jednak w trakcie drogi do bankomatu zobaczyłem, że to wszystko nie wygląda wiarygodnie. Zauważyłem pośpiech ze strony mężczyzn i uciekanie od odpowiedzi na podstawowe informacje, np. o to, co robili w Polsce, co zwiedzali. W końcu, jak twierdzili, przyjechali tu na wakacje".