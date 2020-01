Uwaga na SMS-y. Domagają się zapłaty za paczkę. To oszustwo

Paczka na podany adres jest droższa. Prosimy o dopłatę - można przeczytać w SMS, który dostała nasza czytelniczka. To już kolejny raz, kiedy oszuści próbują wyłudzić w ten sposób pieniądze.

W wiadomości jest też link, który prowadzi do strony, gdzie mielibyśmy dokonać wpłaty.

Ale uwaga. To oszustwo, które powraca z zadziwiającą regularnością. Oszuści podszywają się od firmy kurierskie, pocztę, InPost.

Domagają się dopłaty ale to dopiero początek kłopotów. Ponieważ w przypadku fałszywego sms-a dołączone do wiadomości łącze kieruje do fałszywego serwisu płatności internetowych. W rzeczywistości służy ono wyłudzenia środków z konta bankowego klienta. Dlatego takie "wezwanie" należy zignorować.