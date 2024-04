Oszustwo na "gazownika". Policja opublikowała wizerunek mężczyzny

Z ustaleń policjantów wynika, że mieszkający we Wrocławiu 45-letni mężczyzna od 2022 r. do 17 kwietnia 2024 r. w stolicy Dolnego Śląska oszukał co najmniej 60 osób, metodą na tzw. pracownika gazowni. Wrocławska policja publikuje portret oszusta i apeluje o kontakt do innych poszkodowanych.