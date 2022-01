Oszustwo na "Lewego". Wirtualne kasyna wykorzystują wizerunek piłkarza

"Najlepsze kasyno w Polsce! Już teraz on line!", "wpłać 1 zł, odbierz bonus w wysokości 8000 zł!" – na Facebooku w ostatnich dniach widać wysyp reklam, które obiecują łatwy zysk. Do "zainwestowania" pieniędzy zachęca… Robert Lewandowski. Jego rzeczniczka ostrzega: nie dajcie się nabrać, to zwyczajne oszustwo.