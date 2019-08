Oszustwo "na policjanta" udaremnione. Trzy seniorki nie dały się nabrać

Stary sposób na przekręt się nie sprawdził. Policjanci zatrzymali oszusta, który chciał wyłudzić od starszych pań oszczędności ich życia.

Jak podaje dolnośiąska policja, do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Do mieszkania, w którym były trzy rezolutne kobiety, zadzwonił ktoś, kto podawał się za policjanta CBŚP. Przekonywał rozmówczynię, że jej oszczędności są zagrożone.