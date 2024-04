Wielu Polaków chce spędzić majówkę za granicą. Co na to górale?

Jednak z danych portalu nocowanie.pl wynika, że większość urlopowiczów nie wykorzysta tej okazji w pełni. - Średnia długość dokonanych już rezerwacji to trzy doby i jest to dobra wiadomość, bo są one o dobę dłuższe niż w zeszłym roku - przyznaje Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl. Jej zdaniem jest to znak, że nadchodzi koniec czasów "zaciskania pasa".